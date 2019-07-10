Байбек предложил сформировать ТОП наиболее актуальных проблем

Важнейшим приоритетом для партии также является профилактика коррупции.

Бауыржан Байбек в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область встретился с активом партии, где рассказал о новых задачах, поставленных Елбасы, Лидером "Nur Otan", передает Zakon.kz.





- Забота о человеке, защита его прав и свобод, обеспечение достойного уровня жизни – наш ключевой приоритет. Партия должна слышать и слушать граждан. В кризисных ситуациях выражать четкую позицию касательно происходящего, активно участвовать в разрешении конфликтов. В рамках избирательной акции "Бiрге" партией собрано почти 540 тыс обращений, предложений граждан. 18 тысяч поступили из Мангистауской области. Большая часть касается конкретных проблем, относящихся к компетенции местных исполнительных органов. Все обращения необходимо рассмотреть и держать их решение на партийном контроле, -отметил первый заместитель председателя партии.

По его словам, партии "Nur Otan" необходимо открыто говорить о наличии существующих проблем со всех публичных площадок. Надо сформировать ТОП наиболее актуальных проблем на уровне страны, региона, района, которые необходимо решить в первую очередь. Для этого, прежде всего, нужна внутрипартийная дискуссия, переходящая во внешнее экспертное поле с последующим поиском оптимальных решений.

- Сегодня в Мангистауской области каждое пятое обращение в общественные приемные партии связано с вопросами трудоустройства и нарушением трудовых прав граждан. Это важная тема для регионов. Партия должна активно работать с профсоюзами, руководством крупных предприятий, подрядных организаций с целью защиты прав наших граждан, для предотвращения трудовых конфликтов, - сказал Бауыржан Байбек.

При этом он Первый зампред подчеркнул, что важнейшим приоритетом для партии также является профилактика коррупции.

- В 2015 году была принята антикоррупционная программа до 2025 года. Необходимо проанализировать достигнутые результаты, организовать эффективную работу партии по противодействию коррупции. Считаю, что руководству областного филиала необходимо пересмотреть составы и работу общественных советов по противодействию коррупции, в том числе при территориальных филиалах партии. Кроме того, нужно провести "чистку рядов партии". Для нас важно не количество, а качество членов партии. Уверен, при поддержке народа мы добьёмся поставленных целей и вместе сделаем нашу страну лучше, -заключил он.

Сразу же после встречи с активом партии Бауыржан Байбек ознакомился с ходом строительства онкологического центра, который строится в Актау за счет частных инвестиций. Ввод в эксплуатацию современного диагностического комплекса с больницей на 100 мест позволит повысить выявляемость раковых опухолей на ранней стадии, а также качество обследования и лечения больных.

Стоит отметить, что в своей предвыборной платформе Президент, кандидат от партии "Nur Otan" К.К. Токаев поставил задачу кардинально повысить качество и доступность медицинских услуг. По словам первого зампреда, "Nur Otan" будет держать данный вопрос на особом контроле.

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