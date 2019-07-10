Меркель рассказала о своем самочувствии

Канцлера снова затрясло на людях.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которую настиг очередной "электрический приступ", рассказала о своем самочувствии. Она убеждает, что все хорошо и причин для беспокойства нет, пишет Лайф.

— Я чувствую себя хорошо. Не стоит беспокоиться, — заявила немецкий канцлер во время пресс-конференции.

Это уже третий приступ за месяц. Первый необъяснимый приступ дрожи заметили у Меркель 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Женщину-политика затрясло, будто ее ударило током. Сама канцлер ФРГ объяснила свое состояние обезвоживанием, но спустя несколько дней ее охватил второй приступ — это произошло на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Сегодня же Меркель застрясло на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.

German Chancellor Angela Merkel seen shaking at a public event for the third time in less than a month. https://t.co/m1VjxkLGTE pic.twitter.com/KiofXVi3Us — ABC News (@ABC) 10 июля 2019 г.

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