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Меркель рассказала о своем самочувствии

Канцлера снова затрясло на людях.

Фото : 24tv.ua10 июля 2019, 18:07

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которую настиг очередной "электрический приступ", рассказала о своем самочувствии. Она убеждает, что все хорошо и причин для беспокойства нет, пишет Лайф.

— Я чувствую себя хорошо. Не стоит беспокоиться, — заявила немецкий канцлер во время пресс-конференции.

Это уже третий приступ за месяц. Первый необъяснимый приступ дрожи заметили у Меркель 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Женщину-политика затрясло, будто ее ударило током. Сама канцлер ФРГ объяснила свое состояние обезвоживанием, но спустя несколько дней ее охватил второй приступ — это произошло на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Сегодня же Меркель застрясло на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.


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