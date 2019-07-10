Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Меркель затрясло в третий раз

Глава финского правительства на происходящее никак не отреагировал.

Фото : YouTube10 июля 2019, 17:38

Канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине, передает РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, как Меркель и Ринне стоя слушают гимн. Внезапно канцлера охватила дрожь, однако она не сдвинулась с места. Глава финского правительства на происходящее никак не отреагировал.

Позже представитель кабмина ФРГ заявил, что канцлер чувствует себя хорошо, переговоры с Ринне проходят в плановом режиме.

Это уже третий подобный случай за месяц. В июне Меркель почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Внезапно ее начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь.

Во время итоговой пресс-конференции Меркель заявила, что ей стало плохо из-за обезвоживания, добавив, что она почувствовала улучшение, выпив несколько бутылок воды.

Через несколько дней ситуация повторилась во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда канцлеру предложили стакан воды, от которого она отказалась.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты