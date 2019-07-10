Ермек Аманшаев получил новое назначение

Он стал заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК - представителем Правительства РК в Парламенте РК.

Ермек Аманшаев назначен заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК - представителем Правительства РК в Парламенте РК, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства Казахстана.

С февраля 2019 года Ермек Аманшаев работал советником Премьер-Министра РК. Более 5 лет занимал должность заместителя акима столицы.

Е. Аманшаев, являясь вице-министром культуры, президентом АО "Национальная компания "Казахфильм", внес весомый вклад в развитие отечественного кинематографа и подготовку квалифицированных кадров отрасли нового поколения.

Награжден званием "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", знаком "Мәдениет қайраткерi", является членом Союза писателей Казахстана, Союза театральных деятелей Казахстана, Союза кинематографистов.

Аманшаев Ермек Амирханович родился 12 марта 1963 года в КазССР (Сары-Дарьинская область; Пахта-Аральский район; совхоз Политотдел).

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1985)

Филолог, преподаватель казахского языка и литературы

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат филологических наук, тема кандидатской диссертации: "Духовные и художественные истоки создания литературного образа" (2006)

Трудовой стаж:

· Учитель физического воспитания средней школы № 41 Ералиевского района Мангистауской области (1979-1980);

· Научный сотрудник Центрального государственного музея КазССР (1985-1986);

· Научный редактор главной редакции Казахской Советской энциклопедии (1985-1988);

· Ответственный секретарь журнала "Жалын" (1988-1991);

· Ассистент, старший преподаватель кафедры казахской литературы Казахского государственного университета имени Аль-Фараби (1991-1995);

· Референт Отдела культуры по связям с общественными объединениями Управления Делами Кабинета Министров Республики Казахстан (01.1995-05.1995);

· Консультант Отдела внутренней политики Аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан (05.1995-12.1995);

· Заведующий сектором культуры Отдела социально-культурного развития Аппарата Правительства Республики Казахстан (1995-1997);

· Заведующий сектором координации подготовки правительственных решений Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (04.1997-11.1997);

· Консультант Экспертно-аналитического отдела Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (1997-1998);

· Консультант сектора непроизводственной сферы Отдела финансово-экономической экспертизы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1998-1999);

· Заведующий сектором социальной сферы экономического отдела Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (05.1999-12.1999);

· Заместитель заведующего, заведующий сектором Отдела регионального развития и социальной сферы Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (1999-2000);

· Начальник Управления культуры города Астаны (2000-2002);

· Начальник Департамента культуры города Астаны (01.2002-10.2002);

· Председатель Комитета культуры Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (2002-2003);

· Вице-министр культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (06.2003-10.2003);

· Вице-министр культуры Республики Казахстан (10.2003-2004);

· Вице-министр культуры, информации и спорта Республики Казахстан (2004-02.2006);

· Заместитель акима города Астаны (2006-04.2008);

· И.о. руководителя аппарата АО "НК "КТЖ" (2008);

· Президент АО "Национальная компания "Казахфильм" им. Шакена Айманова (05.2008-12.2014);

· Заместитель Акима города Астаны (с 12.2014)

Прочие должности:

· Член Союза писателей Казахстана;

· Член Союза театральных деятелей Казахстана;

· Председатель Астанинского городского филиала НДП "Нур Отан" (2007)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Почетное звание "Қазакстанның еңбек сіңірген қайраткері" (12.12.2005);

· Знак "Мәдениет қайраткерi";

· Медаль "Астана";

· Медаль "Қазақстан Республикасыньң тәуелсiздiгiне 10 жыл";

· Лауреат премии Союза молодежи Казахстана

Научные, литературные труды, публикации:

· Автор книг "Песнь мотылька" (Астана, 2001), "Албасты туралы аңыз" (Алматы, 2002), пьес "Прерванная колыбель", "Там за бугром, где рай земной", "Превращение", "Если бы я был султан", "Балкон", а также более 20 статей и публикаций по литературоведению, теории литературы, современной казахской литературе;

· Автор ряда документальных фильмов

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Капитан запаса

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