Арыстанбек Мухамедиулы возглавил Национальный музей РК

Соответствующее распоряжение издал Токаев.

Распоряжением Главы государства Мухамедиулы Арыстанбек назначен директором Национального музея Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Нуразхан Алмаз Шайкенулы освобожден от должности директора Национального музея Республики Казахстан

Мухамедиулы Арыстанбек родился 11 февраля 1963 года (КазССР; Алма-Атинская область; Талгарский район; с. Туздыбастау).

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Республиканская специализированная музыкальная школа имени А. Жубанова (1981);

· Алма-Атинская государственная консерватория (1986);

· Национальная высшая школа государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1997);

· Аспирантура Казахского государственного университета (2001)

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат исторических наук, тема диссертации: "Казахстан-ЮНЕСКО: аспекты культурного сотрудничества" (2003);

· Доктор философии;

· Доцент

Трудовой стаж:

· Артист Государственного симфонического оркестра Казахской ССР (1984-1991);

· Главный специалист, помощник министра культуры Республики Казахстан (1991-1994);

· Директор-распорядитель Государственного ансамбля "Гульдер" (1994-1996);

· Слушатель Национальной высшей школы государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1996-1997);

· Начальник Президентского оркестра Республиканской гвардии Республики Казахстан (1997-2001);

· Генеральный директор РГКП "Дирекция республиканских и международных культурных программ" МКИОС Республики Казахстан (2001-2005);

· Президент АО "Казак ауендер!" (2005-2006);

· Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (04.2006-03.2007);

· Главный инспектор, заведующий сектором культуры социально-политического отдела Администрации Президента Республики Казахстан (03.2007-04.2008);

· Ректор Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова (04.2008-03.2014);

· Министр культуры Республики Казахстан (03.2014; переназначен - с 04.04.2014-06.08.2014);

· Министр культуры и спорта Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначен - с 30.04.2015, с 13.09.2016, с 25.02.2019)

Прочие должности:

· Член республиканского общественного штаба в Президенты Республики Казахстан Н.А. Назарбаева (02.2011-04.2011);

· Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017)

Выборные должности, депутатство:

· Депутат маслихата города Алматы 5-го созыва (2012-2013);

· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Нұр Отан" (с 03.02.2016)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден "Құрмет";

· Медали: "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл", "Қазақстан Конституциясына 10 жыл", "Астана";

· Заслуженный деятель Республики Казахстан

Научные, литературные труды, публикации:

· Автор ряда музыкальных произведений, таких как: марши для духового оркестра, композиция "Бақыт құсы", "Жастар вальсі", песен "Астана", "Асыл сезім", "Достарым" и т.д., а также публикаций, посвященных проблемам культуры и искусства

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