Ущерб США от климатических катастроф в 2019 году превысил миллиард долларов

Эти события включали два наводнения и четыре сильных шторма.

Последствия наводнений и штормов, произошедших в США с начала 2019 года, обошлись экономике страны более чем в миллиард долларов, сообщает РИА Новости.

Данные были приведены Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA).

- С начала 2019 года (по состоянию на 9 июля) в США произошло шесть погодных и климатических катастроф с потерями, превышающими 1 миллиард долларов США. Эти события включали два наводнения и четыре сильных шторма. В результате погодных аномалий погибли 15 человек, - говорится в сообщении управления.

В перечень крупнейших природных катастроф с начала года попали: наводнение на Среднем Западе (14-31 марта), наводнение на территории Южных равнин (1-31 мая), шторм и град в Техасе (22-24 марта), опасные погодные явления на юге и юго-востоке страны (7-13 мая), торнадо в районе Скалистых гор, а также в центральной и северо-восточной части страны (26-29 мая), плохие погодные условия в Огайо, на юго-востоке и северо-востоке страны (23-25 февраля).

Согласно расчетам специалистов NOAA, среднегодовой показатель опасных явлений в США за 1980-2018 годы составлял 6,3 события, а среднегодовой показатель за последние пять лет (2014-2018 годы) составляет 12,6 события.

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