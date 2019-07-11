Тренер "Тобола" объяснил провал в первом матче Лиги Европы

Костанайцы увезли нули из Люксембурга.

Главный тренер костанайского "Тобола" Владимир Газзаев подвел итоги первого матча первого отборочного раунда Лиги Европы с люксембургским "Женессом", передает Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Люксембурге и завершилась со счетом 0:0.

- Мы немножко недовольны результатом, потому что имели на протяжении 90 минут тотальное преимущество. К сожалению, контроль и множество позиционных атак не привели к забитым голам, хотя моменты были - особенно во втором тайме. Но надо отдать должное и игрокам "Женесса", которые на протяжении 90 минут в очень компактно оборонялись 11 человек.

Еще мне показалось, что поле... чуть пошире бы, чуть подлиннее. Небольшое поле - обороняться легче. Впрочем, мы пропустили еще и опасную контратаку - могли вообще проиграть. Но я все равно считаю, что мы были ближе к победе. Ничего еще не решено в нашем противостоянии. Мы приложим все силы в ответной игре, чтобы пройти в следующий квалификационный раунд.

Также нас немного удивил "Женесс" в плане расстановки - думали, что они выйдут играть в четыре защитника. В тактическом плане немного по-другому получилось. Но нам надо было в любом случае создавать больше моментов - есть претензии к группе атаки. Но в целом игроки старались, выполняли план, не хватило только забитых голов, - сказал Газзаев.

Ответный матч команды проведут 18 июля. Эта игра состоится на "Астана Арене", так как "Тобол" из-за ремонта аэропорта в городе не смог сертифицировать свой стадион.

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