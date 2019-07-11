Археологи представили золотые артефакты, найденные в ВКО

В ближайшее время будет вскрыт курган "Сардар1", и вполне вероятно, что тандем ученых принесёт новые открытия.

Аким области Даниал Ахметов в рамках рабочей поездки в Тарбагатайский район посетил долину Елеке сазы, где два известных археолога Республики Казахстан - Зейнолла Самашев и Абдеш Толеубаев продолжают археологические исследования по второму этапу "Программы развития научно-иследовательных работ в сфере археологии", которая стартовала в 2016 году, сообщает Zakon.kz.

Зейнуллой Самашевым были представлены первые сенсационные находки, сделанные в этом году.

На самом большом кургане диаметром более 90 метров, который условно назван Патша, в нише разрушенной погребальной камеры, в войлочном мешке были найдены артефакты из золота, бронзы и железа предположительно 8 в.до н.э., спекшиеся в единый комок.

После очистки этого монолита, проведенной реставратором из Санкт-Петербургского университета Николаем Кургановым, были выявлены редчайшей красоты и форм уникальные литые золотые фигурки архаров, барсов, грифонов, а также браслеты, гривна и другие украшения.

Сегодня в областном историко-краеведческом музее Зейнолла Самашев более подробно охарактеризовал детали раскопок. Он подчеркнул, что впервые на евразийском пространстве найдена культовая фигурка золотого оленя, у которого рога сделаны из тончайшей, неоднократно переплетенной золотой проволоки. Это говорит не только о высочайшем уровне ювелирного искусства тех веков, но и о том значении образа оленя, возведенного в культ солнечного божества.

Также ученый обратил внимание на фигурки животных-архаров и барсов, выполненных в трехмерном изображении, которые до этого встречались гораздо позже, в 4-3 веках до н.э., в основном в пазырыкских памятниках.

Зейннолла Самашев также подчеркнул ещё одну сенсационную деталь. Считалось, что образ грифона в степной Евразии был сформирован примерно в 6 веке до н.э.

Археолог считает, что судя по новым артефактам с Елеке сазы, истоки образа грифона уходят гораздо глубже до 8 века до н.э.

Еще одна важная сенсация, о которой поведал Зейнолла Самашев, обнаружение фрагментов гривны из бронзы, выполненной в технике плакировки золотом. Ранее в Береле им также были обнаружены артефакты, плакированные золотом, но из дерева.

Среди находок большое удивление вызвали небольшого размера самородки и слитки из золота высшей пробы, которые использовались древними ювелирами для изготовления листового золота. Собственно из него и делались украшения для одежды и предметов вооружения. По словам Зейноллы Самашева, именно находки с кургана Патша подчёркивают статус и мировоззренческие ориентиры элиты раннесакского общества. При этом характерно, что артефакты могли принадлежать и женскому, и мужскому костюму, и следовательно, в кургане возможно парное захоронение царских персон. В целом, это только начало раскопок, и дальнейшие исследования должны подтвердить все гипотезы ученого.

Напомним, что областным акиматом финансируется комплексная программа в сфере археологии, и в настоящее время самые масштабные раскопки ведутся на десяти элитарных курганах в долине Елеке Сазы.

В ближайшее время под руководством А.Толеубаева будет вскрыт курган "Сардар1", и вполне вероятно, что тандем ученых принесет новые открытия.

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