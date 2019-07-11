Глава "Самрук Казына" встретился с президентом Татарстана

Был подписан Меморандум о взаимопонимании между АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Татнефть" - одной из крупнейших публичных российских вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний.

Ахметжан Есимов и Руслан Минниханов обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазохимической отрасли.

Как известно, нефтегазохимическая отрасль Татарстана является одной из наиболее развитых в стране наряду с нефтедобычей. В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Татнефть" - одной из крупнейших публичных российских вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний. Стороны договорились о сотрудничестве при реализации проекта по строительству и модернизации объектов нефтепереработки, нефтехимии и газохимии в Казахстане, а также внедрении новой техники и технологий добычи нефти, цифровых технологий.

В рамках деловой беседы Президент Татарстана отметил важную роль торговых представительств в развитии взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами. Также обсуждалось возможное сотрудничество с Фондом в рамках инновационного центра в пригороде Казани - "Иннаполис". А именно обмен опытом по построению научной, высокотехнологической экосистемы, в том числе в части формирования бизнес-модели, ожидаемых эффектов и привлечения инвесторов.

В завершение встречи Ахметжан Есимов представил президенту Татарстана программу приватизации Фонда. На сегодня более 80% активов Группы Фонда, включенных в План, уже реализованы, в том числе, напомним, размещены 15% акций "Казатомпрома" на IPO в ноябре 2018 года. В ближайшие годы также планируется размещение акций или стратегическая продажа 8 крупных компаний Фонда, включая: "Эйр Астана", "Казахтелеком", "КазМунайГаз", "Самрук-Энерго", "ТауКенСамрук", "Казпочта", "Казахстан темир жолы" и "Qazaq air".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!