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Казахстан на 18 месте за 3 дня до закрытия Универсиады

Лидерами на данный момент являются японские студенты, за ними расположилась сборные США и Китая.

Фото : оргкомитет Неаполь-201911 июля 2019, 09:36

Студенты продолжают выявлять сильнейших на 30-й всемирной летней Универсиаде, которая проходит в итальянском Неаполе, передает Zakon.kz.

В копилке студенческой сборной Казахстана, представленной 94 спортсменами, на данный момент 6 медалей – 1 золотая, 4 серебряные и 1 бронзовая. Единственное золото на данный момент на счету дзюдоиста Галымжана Кырыкбая, свой вклад в медальную копилку нашей студенческой сборной внесли также легкоатлеты, гимнасты и представители стендовой стрельбы. В общекомандном зачете наша сборная расположилась на 18 месте между Чехией и Турцией.

Лидерами на данный момент являются японские студенты, за ними расположилась сборные США и Китая.

Сегодня казахстанцы на Универсиаде выступят в легкой атлетике и таеквондо.

Альберт Ахметов


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