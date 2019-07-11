Болельщикам и профи предложили высказаться о соревнованиях по велоспорту

Помимо опроса, в плане действий UCI также будут проводиться интервью с многочисленными заинтересованными сторонами и созданием специальной рабочей группы.

Международный союз велосипедистов (UCI) выпустил опрос, чтобы оценить общественное мнение о профессиональных велогонках и международных соревнованиях, включая гранд-туры и чемпионаты мира, передает Zakon.kz.

В прошлом месяце после заседания Правления UCI в Лави-ле-Бен в Швейцарии было объявлено, что был утвержден «план действий 3» по улучшению соревнований по шоссейным велогонкам.

Частью этого процесса является опрос, который позволит фанатам высказать свое мнение о привлекательности дорожного велосипеда и их ожиданиях на будущее. Его можно пройти здесь. Среди вопросов немало деталей, с которыми болельщики и любители езды на велосипеде сталкиваются во время просмотра соревнований вживую или по телетрансляциям. Вопросы позволят выяснить, что может или не может сделать езду на велосипеде более увлекательной.

Опрос включает в себя использование профессиональными гонщиками радиосвязи во время соревнований, измерителей мощности, размеров команд-участниц и их бюджетов, удобство трансляции, данные на экране и формат соревнований

Помимо опроса, в плане действий UCI также будут проводиться интервью с многочисленными заинтересованными сторонами и созданием специальной рабочей группы. В группе примут участие гонщики, представители команд, организаторы, вещатели и представители СМИ. Есть надежда, что после этих консультаций UCI сможет составить список предложений, которые могут быть утверждены в 2020 году.

Альберт Ахметов

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