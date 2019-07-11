Инвесторов в игорный бизнес подстерегает новая опасность

На данный момент территории казино официально закреплены законом в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области.

Чем грозят инвесторам в Казахстане потенциальные поправки в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса".

Напомним, что в Мажилисе рассматриваются изменения и дополнения в данный законопроект и в качестве главного нововведения предлагается наделить Правительство совершенно новой компетенцией. В случае принятия данного новшества, правом определять территории для размещения казино, залов игровых автоматов, касс тотализаторов и букмекерских контор будет обладать именно Правительство. Это невиданная поправка, которая своими последствиями, уничтожает принцип "стабильности", который является основополагающим для любого нормального инвестора.

Какую угрозу это потенциальное нововведение несет для бизнеса? Объясняем на пальцах.

На данный момент территории казино официально закреплены законом в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. Кроме того, изначально законопроектом было предусмотрено, что данные зоны будут расширены, и будут включать Алатауский сельский округ Талгарского района (район горнолыжного курорта Ак-булак), Пиджимский сельский округ Панфиловского района (район Хоргоса) и Мангистаускую область на побережье Каспиийского моря в пляжной курортной зоне. При этом для стабильности было прямо предложено, чтобы местные исполнительные органы никак не могли больше изменять территории для расположения казино, опять же это было нормальным условием инвесторов.

Теперь же получается, что вместо "стабильного" положения в законе, предлагается "не стабильное" положение в виде права Правительства определять (а значит менять и отменять) территории для размещения казино, залов игровых автоматов, касс тотализаторов и букмекерских контор.

Во всех данных районах есть инвесторы, которые вложили или планируют вложить свои инвестиции. Получается, что вложив средства на развитие бизнеса, построив казино, отели, бизнесмены будут постоянно находится в зоне риска: так как, чтобы поменять территорию не нужно идти в Парламент и проходить предусмотренную процедуру изменения законодательства, а достаточно принять новое постановление Правительства.

Тоже самое касается инвесторов, которые планировали возрождать ипподромы и развивать тотализаторы. В случае принятия поправок в том виде, что есть сейчас, у инвесторов не появится ни малейшего интереса вкладывать деньги в данный бизнес, если территории для расположения касс тотализаторов будут определяться и смогут изменяться время от времени по желанию правительства.

Аналогична ситуация в букмекерском бизнесе. В последние годы в Казахстан пришли иностранные инвесторы из Украины и России: "Пари Матч", "1xBet" и "ФонБет", которые вкладывают средства, создают рабочие места, расширяют сеть касс. Кроме этого, по сведениям Ассоциации Букмекеров Казахстана, три крупные букмекерские конторы из Европы находятся в режиме ожидания для входа на рынок Казахстана. Сейчас их владельцы ждут, какой закон будет принят в отношении букмекеров, и будет ли изменен подход в налогообложении БК.

Если же территории касс букмекерских контор будут определяться и меняться постановлением Правительства, то обо всех новых иностранных инвесторах в области игорного бизнеса казахстанский бюджет может забыть.

Кроме того, стоит помнить и о том, что казахстанские букмекеры также перестанут создавать рабочие места, спонсировать развитие спорта, вкладывать деньги в ремонт и оборудование касс (что создает мультипликативный эффект для собственников помещений, ремонтных компаний, продавцов мебели, строительных материалов, оборудования, дизайнерских компаний, охранных организаций, точек общественного питания), если в любой момент Правительство может изменить территорию и места для расположения букмекерских касс.

К чему же может привести эта ситуация?

· Отпугивание иностранных инвесторов в строительство новых казино и залов игровых автоматов !

· Отсутствие интереса иностранных инвесторов в развитие букмекерского и тотализаторного бизнеса в Казахстане !

· Сокращение инвестиций от текущего букмекерского и тотализаторного бизнеса !

Помимо этого, очень вероятны международные споры по защите инвестиций. Изменение территории расположения казино, касс букмекерских контор и тотализаторов, скорее всего, будет рассматриваться в качестве "экспроприации" в рамках Соглашений о защите инвестиций, заключенных Казахстаном с большим числом развитых стран.

Всем известно, что Казахстан итак вовлечен в достаточное количество международных судебных споров (а судебные споры всегда ложатся бременем на бюджет страны, т.к. потом придется за счет государства компенсировать вложенные инвестиции). И очень хочется, чтобы Казахстан был открыт к инвестициям, а не отпугивал их, т.к. сейчас в качестве альтернативы Казахстану есть другие перспективные рынки (например, Узбекистан) и Казахстану важно не уступить свои статус лидера по привлечению инвестиций в Центрально-Азиатский регион.

Автор: Ербол Бакдаулетов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!