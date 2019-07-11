Экс-президент Кыргызстана обратился за защитой в Конституционную палату

Закон обратной силы не имеет.

Конституционная палата приняла к рассмотрению заявление юристов СДПК о признании противоречащей Основному закону нормы, которая запрещает бывшим президентам страны заниматься политикой. Об этом 24.kg рассказал представитель интересов партии Нурбек Касымбеков.

В Конституционную палату ушло еще одно заявление от юристов бывшего главы государства.

Они считают: неприкосновенность Алмазбека Атамбаева даже при условии, что парламент лишил его статуса экс-президента, неотъемлема, то есть абсолютная, и лишить ее нельзя. Следовательно, привлечь Атамбаева к уголовной ответственности невозможно, так как это противоречит Конституции.

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- Закон обратной силы не имеет. На момент исполнения Алмазбеком Атамбаевым обязанностей президента действовал закон от 18 июля 2003 года. По нему у бывшего главы государства абсолютная неприкосновенность, — пояснил Нурбек Касымбеков.

Третье заявление — о неконституционности постановления парламента о создании спецкомиссии, которая выдвинула обвинения против Атамбаева, Конституционная палата рассмотрит уже осенью.

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