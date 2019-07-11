Подробности гибели двух львиц в алматинском зоопарке

Обе они были в частных руках.

В Алматинском зоопарке умерли две львицы - Ассоль и Гера. До переселения в зоопарк они были в частных руках, передает Zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Гера поступила в зоопарк в возрасте 5 месяцев. Чуть позже привезли Ассоль, в том же возрасте.

- Обе львицы умерли недавно, в течении прошедшего месяца. Они даже не знали вкус мяса, их приучали к еде. Сопроводительные документы были, но вызывают сомнение, так как они поступили к нам с букетами болезней. Вины зоопарка в этом нет. Стоит отметить, что, опять же, не знаем родословную этих малышей. Вполне возможно, что львицы появились путем инбридингового скрещивания (близкородственного - авт.). Это могло привести к патологии при вынашивания плода, родах. Поэтому, как правило, детеныш рождается нежизнеспособный, с низким иммунитетом, восприимчивый ко всякого рода инфекциям, который сам может послужить источником инфекций и представлять угрозу для окружающих, - сказал заместитель директора зоопарка Алматы Айбол Кудерин.

По словам Айбола Азбаевича, львицу Геру привезли сами хозяева, а Ассоль - городская ветеринарная организация. Однако обе львицы проживали до зоопарка в частном доме.

- Геру хозяева привезли добровольно, без принуждения. Они сами решили, что так поступать нельзя. Возможно, это был подарок, который приняли неосознанно, а когда осознали, сразу же сделали правильный выбор. Тем не менее, летальные исходы львов и львиц, которых держали в частных руках - это скорее закономерность, чем исключение.

Ранее, в алматинском зоопарке появился пятимесячный львенок. Его привезли в апреле из Самары. Там он содержался у частного лица.

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