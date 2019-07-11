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В алматинском зоопарке умерла львица

Львицу звали Ассоль.

Фото : Алматинские друзья11 июля 2019, 10:24

В зоопарке Алматы умерла львица, передает Zakon.kz.

Информацию об этом распространяют в соцсетях зоозащитники. По их информации львицу звали Ассоль. В зоопарке данную информацию подтвердили.

При этом зоозащитники утверждают, что это уже вторая умершая в зоопарке львица.

Ранее там сообщали о смерти 18-летнего жирафа по кличке Грация. Она прибыла в зоопарк из ЮАР в 2003 году, и подарила жизнь семи жирафятам. В зоопарке обещали огласить результаты назначенной по факту смерти экспертизы.


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