В алматинском зоопарке умерла львица

Львицу звали Ассоль.

В зоопарке Алматы умерла львица, передает Zakon.kz.

Информацию об этом распространяют в соцсетях зоозащитники. По их информации львицу звали Ассоль. В зоопарке данную информацию подтвердили.

При этом зоозащитники утверждают, что это уже вторая умершая в зоопарке львица.

Ранее там сообщали о смерти 18-летнего жирафа по кличке Грация. Она прибыла в зоопарк из ЮАР в 2003 году, и подарила жизнь семи жирафятам. В зоопарке обещали огласить результаты назначенной по факту смерти экспертизы.

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