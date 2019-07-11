Я люблю женщин - Баян Алагузова шокировала казахстанцев

Новый пост в Instagram от продюсера наверняка озадачил не только ее поклонников, но и мужа Турсена Алагузова.

Известный продюсер и актриса Баян Алагузова шокировала казахстанцев сенсационным признанием. Оказывается, ей нравятся женщины, передает Zakon.kz.

Новый пост в Instagram от продюсера наверняка озадачил не только ее поклонников, но и мужа Турсена Алагузова.

- В прошлой жизни я точно была мужчиной, ведь я так люблю женщин, особенно красивых, и нет во мне зависти к чужой красоте и таланту, я всегда стараюсь раскрыть это ещё больше. Я могу определить сущность женщины по её походке, по пластике тела, по тембру голоса. Может и счастье, что родилась девочкой, сколько женских сердец разбила бы, родись я мужчиной?! - задалась вопросом Алагузова.

Поклонницы в комментариях поддержали Алагузову.

- Я тоже люблю красивых девушек. И на фильмах тоже если главная актриса красивая я до конца смотрю фильм. Если нет то не охота смотреть фильм, - написала подписчица.

А другая поклонница даже призналась продюсеру в том, что восхищается ею.

- Вы идеальны, как женщина! В то же время, бог одарил вас, большим умом!!Я восхищаюсь Вами!! - гласит комментарий.

Это не первое признание Баян Алагузовой подобного рода. Ранее она заявила, что "не чувствует мальчиков".

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