Не чувствую мальчиков – Баян Алагузова сделала неожиданное признание

Продюсер рассказала всю правду о проекте "Алау".

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова выложила видео, в котором рассказала всю правду о ее проекте, ныне распавшемся бойз-бэнде "Алау", передает Zakon.kz.

О распаде группы стало известно в начале года. Пост в своем Instagram об этом выложил один из солистов Ержан Мухатаев еще в феврале.

Спустя несколько месяцев продюсер завершившей свое существование группы Баян Алагузова выложила в своем Instagram ссылку на большое видео, в котором всесторонне рассказывается о бойз-бэнде и причинах его распада.

- Проект "Алау" - мой самый любимый проект, который никогда, ни в чем меня не разочаровывал. Никогда, ни разу. Впервые в жизни у меня такой был проект, потому что они – мальчики. Но, к сожалению, я очень поздно поняла, что не чувствую мальчиков так, как чувствую девочек. Это была единственная причина. Почему у нас не то, чтобы не получилось… у нас был хороший период года 3-4 вместе были, в "совместном браке". Этот период был счастливый, - сказала Баян Алагузова.

Тем не менее, в ее голосе чувствовались нотки грусти.

- В этом году нас с 8 марта никто не поздравил. И мы поняли, что мы брошенные девочки. Но такие у нас мальчики, иногда забывают про нас, хотя до этого все 4 года нас поздравляли шариками, тортиками, подарочками нас баловали. А в этом году они к нам не пришли и мы почувствовали себя одинокими. Это был первый психологический тест, как с Алау, и как без Алау, - сказала Баян Алагузова.

Бывшие участники группы, тем не менее, на видео очень тепло отзываются о работе с Баян и Багым.

- Нам очень повезло, потому что наши продюсеры- самые лучшие в нашей стране. С ними было очень легко работать, они женщины очень стойкие, властные, строгие, дисциплину любят, но при этом очень добрые, чуткие, с ними работать было в удовольствие, - сказал Ержан Мухатаев.

Со-продюсер Багым Мухитденова добавила, что с теплотой вспоминает время работы с бойз-бэндом.

- Мы никогда не слышали от них, что им не нравится, или мало платят, как обычно мы слышим от герлз-бэндов. Здесь все было по-другому, мы сделали вывод, что мальчики есть мальчики, они необыкновенно честные, порядочные, - сказала она.

Музыкальный продюсер, телеведущая, актриса, певица Баян Алагузова первую известность в 1992 году благодаря главной роли в мелодраме "Махаббат бекеті" (Станция любви), затем продолжительное время работала журналистом и ведущим на телевидении. С 2006 года занимается продюсированием казахстанских музыкальных групп ("КешYOU" и др.) и отдельных исполнителей (Жанар Дугалова). Начиная с 2010 года сыграла в нескольких фильмах и телесериалах, продюсирует фильмы.

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