Гульнару Каримову в колонии навестили родственники

Члены семьи Каримовой претензий не высказывали.

Гульнара Каримова получила трехдневное свидание с родными в тюрьме, сообщает Kun.uz.

Министерство юстиции изучило доводы, опубликованные в сети Интернет, касательно не предоставления должной медицинской помощи и оказания давления на осужденную Гульнару Каримову. В процессе изучения установлен факт поступления обращения членов семьи Каримовой о предоставлении долгосрочного свидания с осужденной.

- В целях обеспечения права осужденных на свидание, предусмотренных статьей 76 Уголовно-исполнительного кодекса, проведен мониторинг. Мониторинг показал, что осужденной Г. Каримовой предоставлено право длительного свидания, в частности с 7 по 10 июля 2019 года осужденная находилась на трехдневном – длительном свидании с членами ее семьи, – сообщает пресс-служба Минюста.

Для длительного свидания им, как и другим осужденным, пользующимся правом на длительное свидание, предоставлено соответствующее отдельное жилое помещение, используемое исключительно для этих целей.

Случаев прерывания данного свидания, а также ограничений в провозе привезенных членами семьи посылок и бандероли не было.

- Члены семьи Каримовой на не предоставление должной медицинской помощи и оказание давления на Каримову, во время ее пребывания в колонии, личных жалоб и претензий не высказали, – добавили в Минюсте.

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