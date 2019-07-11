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В Московской области произошел крупный пожар на ТЭЦ

Семь человек пострадали.

Фото : art_gabrie1yan / VK11 июля 2019, 16:20

В подмосковных Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ-27, столб огня достигал полсотни метров, рассказали РИА Новости в региональном МЧС.

По предварительным данным, пострадали семь человек, за медицинской помощью обратились шестеро. У всех - отравление продуктами горения и ожоги.

Как информировало Минэнерго, вспыхнуть могла цистерна с маслом. Сначала площадь возгорания оценивалась в 200 квадратных метров, но позже выросла в четыре раза, сообщил источник в экстренных службах.

Около полудня пожарным удалось победить факельное горение. К тушению привлечены два пожарных вертолета и два поезда, а также десятки пожарных расчетов.

По словам источника в экстренных службах, при возгорании аварийно отключился один из энергоблоков.

Из-за ЧП перекрыто движение по Осташковскому шоссе в сторону области. Затруднено перемещение еще по трем трассам - Волковскому и Ярославскому шоссе и по Олимпийскому проспекту в Мытищах.

ТЭЦ-27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также Мытищ. В качестве топлива использует природный газ.

Это самая современная электростанция в регионе, в 2000-х на ней построили два новых энергоблока.

В Мосэнерго заверили, что оборудование не пострадало. Для обеспечения населения энергией компания вывела из резерва дополнительную электрогенерацию и увеличила мощность на уже работающих станциях.

СК начал доследственную проверку.


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