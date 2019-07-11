Принимаем критику: вице-министр о страшных придорожных туалетах Казахстана

В ближайшие три года вдоль республиканских дорог будет построено 300 санитарных туалетов.

Туалеты, расположенные вдоль казахстанских автодорог, не соответствуют санитарным нормам, сказал на совещании первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Туалеты - это уже притча во языцех стала. Элементарным санитарно-гигиеническим нормам не соответствуют. Сами же ездим, смотрим, но заходить туда невозможно. У нас даже фотоматериалы есть, покажите, - сказал Бектенов.

Помимо фото было продемонстрировано видео придорожных туалетов в Европе, которые сравнили с казахстанскими туалетами вдоль автодорог.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев сказал, что принимают критику, однако заверил, что планируется провести инвестиционный тендер для решения вопроса.

- Мы эту критику принимаем, это очень серьезный вопрос. Я хочу сказать, что у нас проекты были старые, с кирпичными туалетами. Сейчас уже не те времена, мы знаем. Поэтому мы сейчас стандарты поменяли, четыре вида санузлов утвердили, мы хотим провести инвестиционный тендер, - ответил вице-министр.

В ходе совещания также было отмечено, что в ближайшие три года вдоль республиканских дорог будет построено около 300 санитарных узлов нового формата.

- Мы сейчас с комитетом автодорог разрабатываем отдельную программу по санитарно гигиеническим узлам. В следующем году мы уже планируем инвестпроект на ближайшие три года мы планируем вдоль автодорог поставить более 300 теплых санузлов. Если вы ездили по участку Нур-Султан - Щучинск, у нас есть уже опыт Kazway - небольшой павильон теплый с привозной водой, вакуумной системной слива и небольшой торговой точкой. Наподобие таких павильонов мы планируем вдоль республиканских автодорог установить, - заверил замглавы "КазАвтоЖол" Талгат Смагулов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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