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Принимаем критику: вице-министр о страшных придорожных туалетах Казахстана

В ближайшие три года вдоль республиканских дорог будет построено 300 санитарных туалетов.

Фото : http://kiliya.od.ua11 июля 2019, 17:33

Туалеты, расположенные вдоль казахстанских автодорог, не соответствуют санитарным нормам, сказал на совещании первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Туалеты - это уже притча во языцех стала. Элементарным санитарно-гигиеническим нормам не соответствуют. Сами же ездим, смотрим, но заходить туда невозможно. У нас даже фотоматериалы есть, покажите, - сказал Бектенов.

Помимо фото было продемонстрировано видео придорожных туалетов в Европе, которые сравнили с казахстанскими туалетами вдоль автодорог.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев сказал, что принимают критику, однако заверил, что планируется провести инвестиционный тендер для решения вопроса.

- Мы эту критику принимаем, это очень серьезный вопрос. Я хочу сказать, что у нас проекты были старые, с кирпичными туалетами. Сейчас уже не те времена, мы знаем. Поэтому мы сейчас стандарты поменяли, четыре вида санузлов утвердили, мы хотим провести инвестиционный тендер, - ответил вице-министр.

В ходе совещания также было отмечено, что в ближайшие три года вдоль республиканских дорог будет построено около 300 санитарных узлов нового формата.

- Мы сейчас с комитетом автодорог разрабатываем отдельную программу по санитарно гигиеническим узлам. В следующем году мы уже планируем инвестпроект на ближайшие три года мы планируем вдоль автодорог поставить более 300 теплых санузлов. Если вы ездили по участку Нур-Султан - Щучинск, у нас есть уже опыт Kazway - небольшой павильон теплый с привозной водой, вакуумной системной слива и небольшой торговой точкой. Наподобие таких павильонов мы планируем вдоль республиканских автодорог установить, - заверил замглавы "КазАвтоЖол" Талгат Смагулов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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