Туристические перспективы Алматы привлекают путешественников со всего мира

Алматы является одним из самых красивейших городов Казахстана, сюда круглый год, и зимой, и летом приезжают туристы со всех уголков страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2018 года общее количество посетителей в местах размещения в городе Алматы составило 1,1 млн человек, что на 12% больше предыдущего года. Из них 365 тыся - иностранцы. Город может одномоментно принять более 19 тысяч туристов.

По итогам первого квартала этого года количество иностранных туристов в Алматы впервые показало рост на 45,9% и составило 91,3 тысяч иностранных туристов. При этом общее количество туристов в городе Алматы увеличилось на 25,8% и составило 271,5 тысяч туристов, из них количество внутренних туристов 180,2 тысяч с ростом на 17,6%.

По данным Управления туризма города Алматы, вместе с ростом туристов увеличилось количество мест размещения. Только за один год на 40,5% увеличилось количество гостиниц и хостелов и на сегодняшний день город имеет до 298 мест размещений.

Также в городе сравнительно недавно открыт отель Mercure с общим объемом инвестиций на 4 млрд тенге, а в начале этого года - отель Novotel на 7 млрд тенге с созданием 115 рабочих мест.

Серьезный рост показателей по туризму связан с развитием таких видов туризма, как событийный, деловой, этнокультурный, горный, экскурсионный, детско-юношеский, социальный туризм, а также с проведением активного онлайн продвижения, маркетинговых мер, участием на международных туристских выставках, проведением конференции на фокусных рынках мира.

Первое - маркетинговое продвижение. На увеличение притока иностранных туристов и упоминаемости города на международном уровне значительно влияет ежегодное участие города на 5 международных выставках по туризму - в Берлине, Москве, Гонконге, Лондоне и других. А также проведение не менее двух информационных и пресс-туров для зарубежных и региональных туроператоров и СМИ, участие за рубежом на 10 международных велосипедных гонках под брендом Алматы.

Так, с начала 2018 года проведено 13 пресс-блог туров для зарубежных тревел журналистов и блогеров. В этом году проведен один инфо-тур для 20 зарубежных туроператоров и один пресс-тур для 12 представителей зарубежных СМИ. До конца года планируется провести еще по одному инфо и пресс- туру.

В мае т.г. в целях продвижения города Алматы в торгово-развлекательных центрах города установлены информационные стойки, где туристы и жители города могут получить книжки о городе Алматы "100 впечатлений об Алматы", карты города с указанием основных достопримечательностей и буклеты "Алматы - 72".

В т.г. проведено пять международных велосипедных гонок в Грузии, Турции, Венгрии, России и Словакии с размещением на экипировках бренда города "VisitAlmaty". До конца года будет принято участие в еще 5 гонках.

В апреле этого года образована Ассоциация медицинского туризма города Алматы, для этого была проделана масштабная и длительная работа в течение 8 месяцев. Целью Ассоциации является реализация и развитие медицинского туризма города Алматы, осуществление мер по популяризации медицинских услуг и укрепление имиджа медицины Казахстана на международном уровне.

С учетом важности изучения передового опыта Австрии в контексте развития алматинского горного кластера по приглашению Посольства Австрии в Республике Казахстан акиматом в период с 5 по 9 мая 2019 года принято участие в выставке горнолыжной индустрии "Interalpin 2019" в городе Инсбрук, Австрия, где приняли участие около 29 тысяч посетителей.

Программа мероприятия включала проведение B2B и G2B встреч. От города Алматы также на выставке приняло участие руководство Ассоциации по лыжным видам спорта Республики Казахстан, горнолыжного курорта "Ой-Карагай", "Шымбулак" и "Пионер".

В июне т.г. атлетами команды по воздушной акробатике Red Bull Skydive Team осуществлен первый в Казахстане полет на вингсьютах, в рамках которого отснят рекламный видеоролик о городе Алматы. Планируемый охват зарубежных зрителей составит свыше 5 млн чел.

Также в целях стимулирования творческой активности казахстанцев и гостей города по созданию интересного контента про Алматы в июле стартовал конкурс на лучший видеообзор города Алматы.

С прошлого года ведется большая работа по развитию онлайн, в том числе диджитал маркетинга. В 2018 году проведен редизайн сайта visitalmaty, добавлены туры на трех языках, новые разделы, собран уникальный контент за счет чего посещаемость сайта увеличилась в 27 раз (2017 – 9,4 тыс., 2018 – 251 тыс.), количество пользователей в 33 раза (2017 – 3,7 тыс., 2018 – 123 тыс.). По итогам 6 месяцев т.г. количество просмотров сайта выросло в 1,3 раз и составило 79,7 тыс. Установлено сотрудничество с известными мировыми платформами TripAdvisor, Profi. Travel. Только на TripAdvisor за 3 года количество посещений страницы Алматы выросло в 300 раз.

Ведется активная работу по продвижению туризма города Алматы в социальных сетях, как Instagram (almatytourism - около 17 тыс. подписчиков, visitalmaty – 75,5 тыс. подписчиков) и Facebook.

Также, в настоящее время ведется работа по редизайну официального сайта Управления туризма. Планируется завершить редизайн до конца августа.

Второе - событийный туризм. В рамках развития событийного туризма в городе ежегодно проходят около полусотни международных мероприятий, таких как музыкальные фестивали "Star of Asia", "Spirit of Tengri", "Международный джазовый фестиваль", "Алматы Коктобе Опера", фестивали моды "Kazakhstan Fashion Week", "Almaty Fashion days", фестиваль кочевнической культуры "Ұлы дала – көшпенділер әлемі", крупные спортивные мероприятия "Almaty Marathon", "Tour of Almaty", "Mount Fest" и т.д.

К примеру, только в этом году на Almaty Marathon приняли участие более 17 тыс. человек из 53 стран мира и всех регионов страны, этнофестиваль "Ұлы дала – көшпенділер әлемі" посетило более 24 тыс. человек.

В августе планируется провести международное горное мероприятие – Almaty Mount Fest.

Третье - MICE туризм. В целях развития делового туризма город Алматы ежегодно участвует на самых авторитетных международных выставках по MICE-туризму в Барселоне и Сингапуре. Также этой весной открылось здание хаба ООН для 14 агентств. По опыту Парижа, Стамбула, Бангкока это значительно увеличивает приток иностранных туристов и упоминаемость города на международном уровне.

Кроме того, основной рост турпотока связан с проведением в городе крупнейших в Центральной Азии выставок - KITF, KIOGE, Power Expo, Agro World Kazakhstan, а также тысячи конференций, мастер-классов и форумов.

Только выставку KITF в этом году посетило более 5 тысяч профессионалов турбизнеса из 20 стран мира.

В июне проведен 4-й Международный гостиничный форум для 130 профессионалов гостиничного бизнеса.

Четвертое - этно-культурный туризм. В целях развития этнокультурного туризма в городе планируется строительство комплекса "Ethnoland". На сегодня разработано ТЭО "Ethnoland". Открытие комплекса планируется в декабре 2020 года.

Для популяризации этнокультурного туризма с 22 по 28 июля т.г. планируется проведение фестиваля военного искусства кочевников в этноцентре "Nomad". Также в августе т.г. планируется провести фестиваль исторического костюма кочевников и казахской национальной кухни.

Пятое - горный туризм. Только Медеу и Шымбулак за прошлый сезон посетили более 600 тыс. человек. Международный опыт показывает, что горнолыжный туризм приносит в 5 раз больше доходов, чем пляжный. В прошлом году по заказу акимата города Алматы австрийской компанией "Master Concept" был разработан мастер-план по развитию горного кластера города Алматы и Алматинской агломерации, который охватывает развитие 10-и горных курортов.

До 2025 года планируется развить горнолыжный туризм с разбивкой на 3 кластера: Восточный - Тургеньские горы, Центральный - город Алматы и Западный - горы Каскелен. Инвестиционный потенциал строительства и модернизации горного кластера составляет более 1 млрд долларов.

В рамках алматинского горного кластера планируется реализовать инвестиционные проекты в горнолыжном секторе, в т.ч. реконструировать горнолыжный курорт ЦСКА. Следует отметить, что в июне т.г. база ЦСКА была передана из баланса Министерства обороны Республики Казахстан в коммунальную собственность акимата.

За последние 2 года благоустроено 15 троп. В этом году планируется благоустройство горных троп протяженностью 97 км.

Совместно с Федерацией альпинизма и скалолазания РК разработана книга-путеводитель "Тропы Алатау" для любителей активного отдыха в горах, инструкторов горного туризма, гидов-проводников.

Также в настоящее время частным инвестором планируется благоустройство туристской тропы в ущелье "Проходная" ведущая к термальному источнику возле санатория "Алма-Арасан". До конца августа будут благоустроена территория вокруг термального источника, водопада "Девичьи слезы", построены три переходных моста для безопасного доступа к источнику, отреставрированы лестница, смотровая беседка, а также организована workout площадка.

