Туризм

Как будут привлекать туристов в Алматы, Бурабай и Мангистау

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 15:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
И.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Нурбол Байжанов на брифинге в СЦК 26 февраля 2026 года заявил, что Алматинский горный кластер, Бурабай и Мангистау будут развивать по комплексным планам, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурбол Байжанов напомнил, что проводится работа по развитию трех ключевых туристских дестинаций: Алматинский горный кластер, Щучинско-Боровская курортная зона и туристская зона Мангистау.

"Утверждены комплексные планы развития, включающие меры по созданию инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов, продвижению и цифровизации отрасли. Так, в рамках комплексного плана развития Алматинского горного кластера планируется расширение действующих горнолыжных курортов и объединение их в единую систему. Дополнительно появятся 30 канатных дорог и 161 км трасс для катания. Это позволит снизить текущую нагрузку и увеличить круглогодичный туристский поток до 5 млн человек. Потенциал роста иностранных туристов – около 1,7 млн человек к 2029 году, ожидается существенное увеличение загрузки объектов и занятости в регионе", – заявил он.

В Щучинско-Боровской курортной зоне планируется распределить нагрузку с озер Щучье и Боровое через развитие инфраструктуры на озерах Катарколь, Малое и Большое Чебачье, Жукей. Тогда как в Мангистау планируется развитие курортных зон "Теплый пляж" и "Кендерли", обеспечить доступность таких уникальных природных объектов, как Бозжыра, Тамшалы.

"Будут созданы благоустроенные пешие маршруты, смотровые площадки, визит-центры... В целях развития курортной зоны "Кендерли" в этом году будет разработан мастер-план. В целом реализация комплексного плана к 2029 году позволит расширить гостиничную инфраструктуру и увеличить число туристов еще на 150 тыс. человек", – заверил Нурбол Байжанов.

Ранее он рассказал, кто чаще всего приезжает в Казахстан.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
