"Руки уберите!". Видео с проверкой документов возмутило Казнет
За нарушение правил маневрирования ее привлекли к административной ответственности.
В соцстеях распространяется видео с проверкой полицейскими документов у водителя. На кадрах женщина на эмоциях просит оставить ее в покое, сообщает Zakon.kz.
Судя по тексту публикации, присланным подписчицей паблика в Instagram, это произошло в ночь на 11 июля. Женщина возвращалась домой и совершила поворот без предупреждающих огней.
- Попросила показать нарушение, мне показали. Согласилась с нарушением, но, так как я сильно устала и хотела спать, хотела попросить приехать ко мне мою сестренку. Она была недалеко совсем. От растерянности и страха, так как я не доверяю нашей доблестной полиции (есть реальные происшествия), я хотела позвонить сестре, чтобы она подошла и помогла мне, - говорится в публикации.
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Как думаете,кто прав? От подписчицы????????????Случилось сегодня в 3 часа ночи я очень устала хотела спать ехала в сторону дома ехала по улице между домами повернула на улицу кассина совершила поворот без предупреждающих огней при повороте на право попросила показать нарушение мне показали согласилась с нарушением но так как я сильно устала и хотела спать хотела попросить приехать ко мне мою сестренку она была недалеко совсем от растерянности и страха так как я не доверяю нашей доблесной полиции ( есть реальные происшествия) я хотела позванить сестре чтоб она подошла и помогла мне закрылась в машине и пыталась позванить сестре на что полиция начала снимать мои номера от страха остаться без машины до выяснения обстоятельств так как я очень завишу от авто я содержу семью на деньги заработанные при таксовке я выбижала из авто на что полиция начал отбирать у меня телефон сотовый и при этом переломал мне все ногти в кровь факт в том что без понятых и без разъяснения у меня сняли госномер на авто
Далее по словам женщины, она закрылась в машине. В то же время на улицу вышли жители близлежащих домов и попросили урегулировать ситуацию.
В Департаменте полиции Алматы прокомментировали действия экипажа. Так, экипаж ДПП остановил автомобиль, водитель которого нарушила правила маневрирования.
- С первых же минут женщина повела себя неадекватно, чем и вызвала еще большие подозрения. Она отказывалась подчиняться законным требованиям полиции. По видео видно, что она не предъявила документы, не открыла окна и двери. Воспрепятствовала законным действиям, оскорбила полицейских находившихся при исполнении. Более того вызвала возмущения у местных жителей в ночное время суток. Из за крика жители были вынуждены выйти на улицу, - рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
По ее информации, к женщине были приняты меры в соответствии с законодательством.
- За нарушение правил маневрирования она была привлечена к административной ответственности, был составлен протокол. В настоящий момент следственный отдел Турксибского района изучает обстоятельства дела и в ближайшее время даст правовую оценку действиям этой женщины на предмет оскорбления представителя власти. В ближайшее время будет инициировано досудебное расследование, - заключила она.
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