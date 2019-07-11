"Руки уберите!". Видео с проверкой документов возмутило Казнет

За нарушение правил маневрирования ее привлекли к административной ответственности.

В соцстеях распространяется видео с проверкой полицейскими документов у водителя. На кадрах женщина на эмоциях просит оставить ее в покое, сообщает Zakon.kz.

Судя по тексту публикации, присланным подписчицей паблика в Instagram, это произошло в ночь на 11 июля. Женщина возвращалась домой и совершила поворот без предупреждающих огней.

- Попросила показать нарушение, мне показали. Согласилась с нарушением, но, так как я сильно устала и хотела спать, хотела попросить приехать ко мне мою сестренку. Она была недалеко совсем. От растерянности и страха, так как я не доверяю нашей доблестной полиции (есть реальные происшествия), я хотела позвонить сестре, чтобы она подошла и помогла мне, - говорится в публикации.

Далее по словам женщины, она закрылась в машине. В то же время на улицу вышли жители близлежащих домов и попросили урегулировать ситуацию.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали действия экипажа. Так, экипаж ДПП остановил автомобиль, водитель которого нарушила правила маневрирования.

- С первых же минут женщина повела себя неадекватно, чем и вызвала еще большие подозрения. Она отказывалась подчиняться законным требованиям полиции. По видео видно, что она не предъявила документы, не открыла окна и двери. Воспрепятствовала законным действиям, оскорбила полицейских находившихся при исполнении. Более того вызвала возмущения у местных жителей в ночное время суток. Из за крика жители были вынуждены выйти на улицу, - рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

По ее информации, к женщине были приняты меры в соответствии с законодательством.

- За нарушение правил маневрирования она была привлечена к административной ответственности, был составлен протокол. В настоящий момент следственный отдел Турксибского района изучает обстоятельства дела и в ближайшее время даст правовую оценку действиям этой женщины на предмет оскорбления представителя власти. В ближайшее время будет инициировано досудебное расследование, - заключила она.

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