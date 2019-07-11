Четвертая пешеходная зона появится в Алматы

Работы по обустройству аллеи в микрорайоне Айнбулак-3 завершатся к концу августа.

В Жетысуском районе откроется четвертая пешеходная зона, благоустроеннаяпо современным стандартам. Аллеи внутри микрорайона Айнабулак-3 будут оборудованы спортивными площадками, велодорожками и местами для отдыха пожилых людей, передает Zakon.kz со ссылкой на inAlamty.kz.

На заседании Общественного совета Алматы аким Жетысуского района рассказал о скором завершении благоустройства новой пешеходной зоны. Работы по обустройству аллеи в микрорайоне Айнбулак-3 завершатся к концу августа.

- Эта аллея была сделана внутри микрорайона еще в советское время, но сейчас ее нужно обновить. Мы сделаем из нее современную пешеходную зону. Она тянется на 800 метров от улицы Жумабаева до филиала Halyk Bank. Там есть старые посадки деревьев, но мы делаем дополнительное озеленение, где это нужно, укладываем пешеходную дорожку из брусчатки, делаем велодорожку, спортивные воркаут-площадки, поставим две беседки, где смогут отдыхать люди преклонного возраста. Это будет зеленый оазис в Айнабулаке, - рассказал аким района Мухтар Тажибаев.

Всего в Жетысуском районе есть один парк "Гульдер", восемь скверов и три пешеходные зоны. Пешеходная зона в Айнабулаке-3 станет четвертой.

- В прошлом году мы начали, а в этом году завершили благоустройство лога между микрорайонами Айнабулак-1 и Айнабулак-2 в старом русле реки Есентай. Совместно с Управлением зеленой экономики обустроили там пешеходные дорожки, озеленение и систему полива через насосную станцию прямо с реки Есентай. В 2015-ом году у нас появилась одна их первых пешеходных зон по проекту Яна Гейла по участке улицы Мукатая. В этом году провели ее текущий ремонт, старую брусчатку заменили на новую, и по предложению местных жителей сделали из нее тихое место отдыха со скамейками и клумбами, убрав спортивные площадки, - отметил Мухтар Тажибаев.

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