В Алматы появилась новая пешеходная зона

В густонаселенном микрорайоне Наурызбайского района Алматы появилась комплексная пешеходная зона. Об этом Zakon.kz рассказали 8 ноября 2023 года в пресс-службе городского акимата.

Теперь, как сказано в распространяемом сообщении, на пустующей территории административного комплекса построены проезд в сторону ЖК "Шұғыла city", "Alem city" и автостоянка на 90-100 машин.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На пешеходной зоне протяженностью 400 метров теперь:

высажены деревья;

установлена автоматизированная система полива;

установлены фонари и скамейки.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, часть пешеходной зоны предназначена для маленьких жителей района.

Так называемая игровая зона "Город для детей" состоит из разнообразных элементов для лазанья, домиков, крутых горок, лабиринтов, тоннелей, песочниц, лестниц, сеток-паутинок и многих других.

Необходимо отметить, что в данном микрорайоне находятся 40 МЖД с общим охватом на 7500 человек.

Днем ранее стало известно, что в Алматы на магистральных автодорогах установили 12 км ограждений нового типа.