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Видео женщины с ребенком, спрыгнувшей из движущегося автобуса, появилось в Сети

По всей вероятности, водитель автобуса забыл поставить транспорт на ручной тормоз.

Фото : Кадр из видео11 июля 2019, 20:55

В Сети появилось видео дорожного инцидента, произошедшего в начале июля в Алматы, передает Zakon.kz.

На кадрах видно, как после ДТП водитель автобуса остановился и вышел из транспорта. Спустя некоторое время автобус начал движение. По всей видимости водитель забыл поставить его на ручной тормоз. В этот момент из автобуса выходили пассажиры. Женщина с ребенком выпрыгнула из него на ходу.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотрю лицам со слабой психикой!

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Публикация от Kris P Almaty (@kris_p_brothers_official) 11 Июл 2019 в 5:57 PDT

Об инциденте в Facebook рассказала свидетель происшествия Ляззат Токмолдаева, которая работает акушеркой в Центральной районной больнице Илийского района. Так, водитель хотел остановить автобус, запрыгнул в него, но не успел. Вышедшую из задней пассажирской двери раздавило колесо автобуса. Ляззат выбежала из машины и оказала первую помощь матери и ребенку. Спасся еще один семилетний мальчик, который крикнул "Спасите маму и братика!".

После инцидента в Управлении здравоохранения порталу inAlmaty рассказали, что пострадавшая была доставлена в Городскую клиническую больницу №7 с ссадинами лица и закрытым переломом седалищных костей без смещения. Ребенок пострадал сильнее.

- Ребёнок доставлен в детскую больницу неотложной помощи. В приемном покое осмотрен мультидисциплинарной бригадой хирургов. Выставлен предварительный диагноз тяжелая сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, ушиб органов брюшной полости, ушиб органов грудной клетки, закрытый перелом верхней ветви лонной кости справа без смещения, ушибы и ссадины лица и грудной клетки. Травматический шок I-II степени, - рассказали тогда в пресс-службе ведомства.


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