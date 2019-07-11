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Путин впервые поговорил с Зеленским

Президенты обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Фото : kremlin.ru11 июля 2019, 22:38

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте президента России, передает Zakon.kz.

Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов.

Также обсуждалась возможность продолжения контактов в "нормандском формате".

Как сообщает ТАСС, нынешний разговор - первый контакт Путина и Зеленского после избрания нового президента Украины. До этого у них не было ни телефонных, ни личных разговоров, ни обменов письменными посланиями.


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