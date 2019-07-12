Смерть при задержании. За расследование взялась прокуратура Кызылординской области

Родные погибшего заявляют, что в смерти 43-летнего мужчины виноваты полицейские.

Прокуратура Кызылординской области взялась за расследование смерти мужчины при задержании полицейскими, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Родные погибшего заявляют, что в смерти 43-летнего мужчины виноваты полицейские.

Видео с места инцидента записали местные жители. Их встревожил звук сирены, который раздался среди ночи. Они выбежали на улицу и увидели, как несколько полицейских повалили на землю соседа. Мужчина лежал на земле без сознания во дворе многоэтажного дома.

- Вышла на улицу, а сосед мой на земле лежит, рядом с машиной. Полицейские на спину ему залезли, руки скрутили. Вниз головой положили, видимо, чтобы не кричал. Второй подошел со стороны и давил на плечи. Другой, вообще, сверху забрался на него. Еще один держал за ноги, - рассказала соседка погибшего Карлыгаш Чубрилович.

По словам свидетелей, Бауыржан потерял сознание сразу после нападения. А полицейские не спешили вызывать "скорую". Сделали это лишь спустя 20 минут. Прибывшим на место ЧП медикам осталось лишь констатировать смерть Бауржана Ажибаева. Родные уверены, что это результат жестокого избиения полицейскими и требуют справедливого наказания для виновных.

В свою очередь в Департаменте полиции области данный факт опровергли. По их версии, Бауржан Ажибаев сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и оказал сопротивление остановившим его стражам порядка. А когда нарушителя посадили в служебную машину, чтобы доставить в участок, он, якобы, потерял сознание.

За расследование взялась областная прокуратура.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 362 части 4 (Превышение власти или должностных полномочий, - прим.). В полиции расследованием дела занимается служба собственной безопасности. Назначен процессуальный прокурор. Весь ход расследования до суда под контролем прокурора области, - рассказал официальный представитель областной прокуратуры Габит Узакбай.

Если будет доказана вина подозреваемых, им грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

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