Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе сервиса

Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Бразилии, Японии и некоторых европейских странах.

Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, передает РИА Новости.

По данным портала Downdetector, перебои начались с 00.46 по времени Нур-Султана. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Бразилии, Японии и некоторых европейских странах.

Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (53%). Также пользователи жалуются на работу мобильных приложений для iPhone и iPad (28%) и Android (17%).

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