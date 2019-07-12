Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе сервиса
Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Бразилии, Японии и некоторых европейских странах.
Фото : Pixabay12 июля 2019, 01:35
Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, передает РИА Новости.
По данным портала Downdetector, перебои начались с 00.46 по времени Нур-Султана. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Бразилии, Японии и некоторых европейских странах.
Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (53%). Также пользователи жалуются на работу мобильных приложений для iPhone и iPad (28%) и Android (17%).
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