Елеусинов получил в соперники мексиканца с 27 победами

Казахстанец впервые будет драться по правилам 10 раундов.

Олимпийский чемпион казахстанец Данияр Елеусинов (7-0, 3 КО) в следующем бою встретится с мексиканцем Оскаром Кортесом (27-4, 14 КО), сообщает Vesti.kz.

Поединок пройдет 27 июля в андеркарте вечера бокса на арене College Park Center в Арлингтоне (штат Техас, США). В главном событии этого шоу чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO американец Морис Хукер (26-0-3. 17 KO) встретится c соотечественником Хосе Рамиресом (24-0, 16 КО), который владеет поясом WBC.

Бой Елеусинов - Кортес пройдет в лимите полусреднего веса и будет рассчитан на 10 раундов. Казахстанец ранее дрался лишь по правилам шести и восьми раундов, а для мексиканца этот поединок станет 12-м в таком формате. Вечер бокса с их участием в США будет транслировать стриминговый сервис DAZN.

Для 28-летнего Елеусинова предстоящий бой станет пятым в США. Также он дважды выступал в Великобритании и один раз - в Монако. В последнем бою казахстанец 25 мая решением победил чилийца Луиса Норамбуэну (3-2-1).

26-летний Кортес во второй раз выступит в США. До июня 2017 года он дрался исключительно на родине, пока затем не поехал в Канаду. Второй поединок за пределами родины Кортес провел в феврале этого года, проиграв в Лос-Анджелесе нокаутом экс-претенденту на титул WBC (Interim) в среднем весе американцу Уго Сентено (27-3, 14 КО).

К предстоящему бою Елеусинов готовится в сборной Казахстана, которая проводит сборы в Нур-Султане.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!