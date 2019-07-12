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В Дубае туристам позволят покупать алкоголь

Ранее туристы могли покупать алкоголь только в барах, ресторанах и отелях, теперь их пустят в магазины.

Фото : pixabay.com12 июля 2019, 07:21

Находящиеся в Дубае туристы теперь могут покупать алкоголь в специализированных магазинах по предъявлению паспорта, пишет Лайф

Туристам предоставляется возможность получить 30-дневную лицензию в магазинах сети Mercantile and Marketing International (MMI) по предъявлении паспорта. Кроме того, желающим ознакомиться с алкогольной продукцией будут выдавать свод правил употребления горячительных напитков в Дубае.

Спиртосодержащие напитки смогут купить только туристы в возрасте от 21 года, не являющиеся мусульманами.

В Дубае алкоголь отсутствует в открытой продаже, желающим его приобрести необходима лицензия, которую следует предъявить в специализированных магазинах. Ранее туристы могли покупать алкоголь только в барах, ресторанах и отелях.


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