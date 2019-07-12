Трамп не верит криптовалюте

- У нас есть только одна настоящая валюта в США, и она крепка, как никогда, стабильная и надежная.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не сторонник криптовалют, и рекомендовал компании Facebook и другим эмитентам криптовалют получить банковские лицензии и работать в рамках банковского регулирования, передает РИА Новости.

- Я не поклонник биткоина и других криптовалют, это не деньги, и их стоимость очень волатильна и держится на воздухе… Если Facebook и другие компании хотят стать банком, то они должны запрашивать новую банковскую лицензию и становиться объектом всего банковского законодательства, как другие банки, - написал он в пятницу в своем Twitter.

По мнению американского президента, криптовалюты без регулирования способствуют незаконным операциям, в том числе в сфере наркоторговли.

- У нас есть только одна настоящая валюта в США, и она крепка, как никогда, стабильная и надежная. Более того, это самая доминирующая валюта в мире и она всегда будет такой. Называется она доллар Соединенных Штатов! - добавил Трамп.

Libra – криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. По данным СМИ, продукт уже получил поддержку Visa, Mastercard, PayPal, Uber, eBay, Farfetch и других компаний. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдет в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнется тестирование.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2019 г.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!