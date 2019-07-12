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Трамп не верит криптовалюте

- У нас есть только одна настоящая валюта в США, и она крепка, как никогда, стабильная и надежная.

Фото : pixabay.com12 июля 2019, 08:12

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не сторонник криптовалют, и рекомендовал компании Facebook и другим эмитентам криптовалют получить банковские лицензии и работать в рамках банковского регулирования, передает РИА Новости.

- Я не поклонник биткоина и других криптовалют, это не деньги, и их стоимость очень волатильна и держится на воздухе… Если Facebook и другие компании хотят стать банком, то они должны запрашивать новую банковскую лицензию и становиться объектом всего банковского законодательства, как другие банки, - написал он в пятницу в своем Twitter.

По мнению американского президента, криптовалюты без регулирования способствуют незаконным операциям, в том числе в сфере наркоторговли.

- У нас есть только одна настоящая валюта в США, и она крепка, как никогда, стабильная и надежная. Более того, это самая доминирующая валюта в мире и она всегда будет такой. Называется она доллар Соединенных Штатов! - добавил Трамп.

Libra – криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. По данным СМИ, продукт уже получил поддержку Visa, Mastercard, PayPal, Uber, eBay, Farfetch и других компаний. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдет в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнется тестирование.


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