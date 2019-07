Трамп не верит криптовалюте

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не сторонник криптовалют, и рекомендовал компании Facebook и другим эмитентам криптовалют получить банковские лицензии и работать в рамках банковского регулирования, передает РИА Новости.

По мнению американского президента, криптовалюты без регулирования способствуют незаконным операциям, в том числе в сфере наркоторговли.

Libra – криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. По данным СМИ, продукт уже получил поддержку Visa, Mastercard, PayPal, Uber, eBay, Farfetch и других компаний. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдет в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнется тестирование.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity....