Добыча нефти сократилась в Казахстане на 3%

Экспорт вырос в натуральном выражении, однако в денежном ушел в минус.

В Казахстане за 5 месяцев текущего года добыча сырой нефти сократилась почти на 3% за год, до 31,2 млн тонн, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

При этом почти две трети добычи (60,9%) пришлось на Атыраускую область (19 млн тонн, −3,4% за год). В области крупными добытчиками сырой нефти и попутного газа являются филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В." (месторождение Кашаган), ТОО "Тенгизшевройл" (месторождение Тенгиз), АО "Эмбамунайгаз" и др.

Еще 23,7% обеспечивают добытчики Мангистауской области (7,4 млн тонн, −1% за год) и 7,8% — Кызылординской (2,4 млн тонн, −8,7% за год).

Как сообщал министр энергетики Канат Бозумбаев, в текущем году добыча нефти составит 89 млн тонн. Такой объем был запланирован с учетом проведения капитальных ремонтов на месторождениях Кашаган, Карачаганак и Тенгиз. Заметим, за январь–декабрь прошлого года было добыто 77,5 млн тонн.





- На месторождении Тенгиз объем добычи нефти идёт в рост, в текущем году ожидается достичь показатель в 29 млн тонн. После реализации проекта будущего расширения в 2024 году объём добычи ожидается увеличить до 39 млн тонн в год. Сегодня на масштабном проекте работают более 45 тысяч казахстанцев, общий прогресс работ составляет более 61%, — сказал Канат Бозумбаев на отчетной встрече с населением в Нур-Султане.

По данным Минэнерго, общая стоимость проекта составляет около 37 млрд долларов, 12 млрд долларов из которых — казахстанское содержание.

- На Кашагане после ремонта объем добычи вышел на рекордный уровень в 400 тысяч баррелей в сутки. К этому уровню мы должны были выйти в конце текущего года. На Карачаганаке добыча нефти составила 4,97 млн тонн, Тенгизе — 12,48 млн тонн, а на Кашагане — 4,24 млн тонн, составив в общей сложности 21,7 млн, — уточнил Канат Бозумбаев.

По итогам 4 месяцев более 76% добытой нефти ушло на экспорт. Это уже 22,6 млн тонн — на 2,2% больше, чем годом ранее.

Несмотря на рост в натуральном выражении, в деньгах объем экспорта, напротив, сократился на 6%, до 10,5 млрд долларов США.

Основные импортеры казахстанской нефти — Италия, Франция и Республика Корея. Лидеры по объемам поставок нефти среди стран СНГ — Узбекистан и Россия.

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