Чемпиона мира по боксу из Казахстана подозревают в убийстве

Его задержали в Костанайской области.

Чемпион мира по версии NBA в весе до 61 килограммов Аслан Муканов задержан по подозрению в убийстве, сообщает СИА "SPORTINFORM".

31-летний боксер из Костанайской области в марте завоевал титул чемпиона мира по версии National Boxing Association, нокаутировав уже в первом раунде венесуэльца Стивена Монтерроса.

Это была его шестая победа на профи-ринге, в пяти из них он заканчивал бой досрочно. Казалось, что удача повернулась к парню лицом, он достиг какого-то результата за короткий срок – полтора года Муканов проживал и тренировался в Колумбии, его промоутером был Нельсон Лопез, и после поединка с Монтерросом Аслан предвкушал возвращение на родину, и признавался, что скучает по дому.

Однако возвращение в родные пенаты обернулось для него плачевно. 11 июля в поселке Алтын Дала был обнаружен труп Серика Пшенбаева, 1987 года рождения. На дежурный пульт поступил звонок от неизвестной женщины. С ее слов, убитый поехал в поселок к сестре, но был зарезан ножом. В убийстве подозревался Аслан Муканов. В области был объявлен план перехват, и вскоре чемпион мира был задержан.

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