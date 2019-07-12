Назначен заместитель акима Алматинской области

Замакима будет курировать развитие предпринимательства.

Багдат Манзоров назначен заместителем акима Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

12 июля аким Алматинской области Амандык Баталов представил активу региона своего нового заместителя. По согласованию с администрацией Президента РК на эту должность назначен Багдат Манзоров.

Он будет курировать развитие предпринимательства.

Новый замакима поблагодарил за оказанное доверие работать во благо малой родины.

Багдат Манзоров родился в 1962 году. окончил Казахский государственный институт физической культуры, Карагандинский Государственный Кооперативный Институт (заочно)

Трудовой стаж:

Тренер (1983-1985);

Работал в органах кооперации, заместителем председателя правления Казпотребсоюза (1985-1992);

Президент ТОО "Торговый дом "Шаган" (1992-1999);

Заместитель акима Коксуского района Алматинской области (1999-2001);

Аким Аксуского района Алматинской области (2001-2004);

Генеральный директор ТОО "Айсер" (2004-2008);

Аким Алатауского района города Алматы (07.2008-07.2017);

Руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы (с 07.2017).

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