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Токаев указал на необходимость повышения качества судебных решений

Особого внимания, по мнению Президента, требует обеспечение компетентности судейских кадров и прозрачности механизмов их подбора.

Фото : Акорда12 июля 2019, 12:46

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана был проинформирован об итогах деятельности Верховного суда за первое полугодие 2019 года и работе по совершенствованию судебной системы.

Жакип Асанов доложил о подготовке законопроектов, направленных на дальнейшую модернизацию Гражданского процессуального кодекса и внедрение нового института административной юстиции.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость повышения качества судебных решений, тщательного и справедливого рассмотрения обращений граждан. Особого внимания, по мнению Президента, требует обеспечение компетентности судейских кадров и прозрачности механизмов их подбора.


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