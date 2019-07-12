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О серых схемах отмывания денег в зоопарках рассказал бывший директор

Чтобы этого не допустить, был создан наблюдательный совет зоопарка.

Фото : Zakon.kz12 июля 2019, 14:12

Чем привлекателен зоопарк для любителей мошенничества, рассказал бывший директор алматинского Ержан Еркинбаев, передает Zakon.kz.

В народе то и дело ходят слухи и анекдоты о том, что, мол, сотрудники зоопарка недокладывают льву мясо или воруют у птиц зерно. В современном мире это сделать гораздо сложнее, тем более, что все расходы строго контролируются. Но не только этим должность директора зоопарка привлекает мошенников.

- Сформировались даже определенные группировки во всем мире, которые незаконно торгуют животными, незаконно отлавливают их в дикой природе и продают зоопаркам, забирают у зоопарков и дарят для фотосессий, - сказал бывший директор алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев.

На вопрос, было ли такое в Алматы, Еркинбаев ответил следующим образом

- Я не могу точно утверждать, но скандал до моего прихода на должность директора был на эту тему, о том, что определенные люди хотят занять позиции в зоопарке, чтобы здесь учредить площадку для международной торговли животных, - поведал он.

Чтобы этого не допустить, был создан наблюдательный совет зоопарка.

- По оргправовой форме зоопарк не имеет право содержать при себе никаких советов. Но в то время, а это 2016 год, были вынуждены создать наблюдательный совет, его учредил Ерлан Стамбеков, чтобы прекратить этот скандал. В ту пору меня пригласил аким, чтобы все это развеять. Проработали 3 года, сделали работу открытой, - добавил Еркинбаев.

Альберт Ахметов


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