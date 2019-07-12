Проспект Достык перекроют в Алматы

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на пр. Достык участок от пр. Абая до ул. Шевченко перекроют с 12 по 17 июля в ночь с 22:00 до 06:00 утра, сообщает Zakon.kz.



Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

Подрядная организация ТОО "Есик Жолдары" приносит свои извинения за временные неудобства.

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