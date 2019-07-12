Проспект Достык перекроют в Алматы
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Фото : zakon.kz12 июля 2019, 15:55
В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на пр. Достык участок от пр. Абая до ул. Шевченко перекроют с 12 по 17 июля в ночь с 22:00 до 06:00 утра, сообщает Zakon.kz.
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Подрядная организация ТОО "Есик Жолдары" приносит свои извинения за временные неудобства.
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