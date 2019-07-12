Экскурсию по Алматинскому военному институту провели для детей из Арыси

Культурно-познавательная программа для юных гостей была интересной, познавательной.

Тридцать школьников, приехавшие в военно-патриотический лагерь «Жас сарбаз» в Алматы, побывали в военно-образовательном учреждении, сообщает Zakon.kz.

Для детей из Арыси распахнул свои двери Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи Алматы. Для них была организована большая культурно-познавательная программа: они ознакомились с историей военного института, условиями проживания курсантов, посетили музей, тренажерный зал, а также учебные аудитории, где им рассказали о тактико-технических характеристиках образцов боевых техник. Курсанты наглядно показали детям сборку и разборку автомата. Кроме того, детям был показан документальный фильм о ВИИРЭиС.

- Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось приоритетным направлением, мы должны воспитывать патриотов своей Родины, прививать им чувство гордости, демонстрировать силу, мощь и боевой дух военнослужащих казахстанской армии, - отметил первый заместитель начальника института полковник Талгат Ажибаев.

По завершении экскурсии детям вручили подарки и сладости, юные гости искренне поблагодарили принимающую сторону за познавательную экскурсию и подарки.

- Нам все очень понравилось, особенно, когда на себе примеряли роль военнослужащих, впечатления останутся навсегда, - говорят радостные дети. - Многие из нас дети военнослужащих, поэтому хотим продолжить путь своих родителей и связать свою жизнь с армией.

После окончания школы дети хотят поступить в военный институт.

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