Начальник станции в Кызылординской области осужден за взятку
Осужден к штрафу в размере 2,9 млн тенге.
Фото : Zakon.kz12 июля 2019, 16:14
Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Кызылординской области ранее окончено досудебное расследование в отношении начальника станции Кызылординского отделения АО "НК КТЖ – Грузовые перевозки" Шолтабаева Р., передает Zakon.kz.
Шолтабаев неоднократно получал от предпринимателей взятки за ускоренную подачу и уборку грузовых вагонов. 10 июля приговором суда № 2 Кызылорда он осужден к штрафу в размере 2,9 млн тенге, - говорится в сообщении.
Судом установлен срок для уплаты штрафа в течении 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы.
- Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, - отметили в департаменте.
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