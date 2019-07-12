Начальник станции в Кызылординской области осужден за взятку

Осужден к штрафу в размере 2,9 млн тенге.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Кызылординской области ранее окончено досудебное расследование в отношении начальника станции Кызылординского отделения АО "НК КТЖ – Грузовые перевозки" Шолтабаева Р., передает Zakon.kz.

Шолтабаев неоднократно получал от предпринимателей взятки за ускоренную подачу и уборку грузовых вагонов. 10 июля приговором суда № 2 Кызылорда он осужден к штрафу в размере 2,9 млн тенге, - говорится в сообщении.

Судом установлен срок для уплаты штрафа в течении 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы.

- Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, - отметили в департаменте.

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