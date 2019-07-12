Техосмотр в Казахстане отменять не будут

Об этом заявили в МИИР РК.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК усиливает требования в части исключения проведения фиктивного технического осмотра центрами техосмотра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В апреле 2019 года в закон "О дорожном движении" внесены изменения и дополнения в части установления требований, к специализированным программам, которые передают информацию с контрольно-диагностических оборудований операторов технического осмотра. На сегодня проект требований к специализированным программ находится на государственной регистрации в министерстве юстиции РК.

"Эти требования направлены на исключение фактов проведения техосмотра без предоставления автомобиля на линию технического осмотра, а также исключить ручной ввод данных (фотошоп)", - говорится в сообщении министерства.

Вопрос отмены техосмотра в стране не рассматривается, так как его периодическое прохождение является общемировой практикой и направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, дорожного движения и снижения воздействия на окружающую среду.

Что касается деятельности лиц, которые проводят техосмотр автомобилей зарегистрированных в других странах, необходимо отметить, что МИИР РК проводит госконтроль за соблюдением порядка организации и проведения обязательного технического осмотра операторами, включенных в реестр операторов технического осмотра.

В компетенцию министерства не входит проведение проверок в отношении тех, кто не включен в реестр операторов технического осмотра.

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