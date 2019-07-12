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В "Барселону" перешел чемпион мира

Согласно контракту, сумма отступных за французского форварда составит 800 миллионов евро.

Фото : © fcbarcelona.com12 июля 2019, 19:44

"Барселона" завершила одну из главных трансферных саг лета. Француз Антуан Гризманн официально перешел в каталонский клуб из мадридского "Атлетико". Чемпион мира подписал пятилетний контракт, сумма трансфера составила 120 миллионов евро, передает Лайф.

Согласно контракту, сумма отступных за французского форварда составит 800 миллионов евро.

Гризманн уведомил руководство "Атлетико" об уходе еще в конце прошлого сезона, однако затем мадридцы взбунтовались, узнав о том, что француз и "Барселона" вели тайные переговоры еще с зимы. В итоге нападающего вызвали на предсезонный сбор. Однако "Барселоне" удалось урегулировать ситуацию, заплатив 120 миллионов евро.

Гризманну 28 лет, с "Атлетико" он выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Также футболист является чемпионом мира в составе сборной Франции.


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