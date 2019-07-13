Глава ФК "Кайрат": Бюджетные деньги не должны тратиться на иностранцев

Кайрат Боранбаев рассказал о лимите, Шпилевском и новом стадионе.

Председатель Наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев дал интервью Telegram-каналу Kozhakhmet_inside журналиста Айдына Кожахмета.

В нем руководитель алматинского клуба признался, думал ли он над увольнением главного тренера Алексея Шпилевского, рассказал о работе над новым стадионом, предложил ужесточить лимит на легионеров в КПЛ и ответил на предложение баллотироваться в президенты Казахстанской федерации футбола (КФФ).

- За день до вас играл в ЛЕ "Тобол". Так у них в стартовом составе было всего два наших игрока, остальные либо легионеры, либо натурализованные.

- Это решение клуба, не моего клуба. Поэтому мне не хочется комментировать такие вещи, - сказал Боранбаев.

- Но вы же можете оценить, какую пользу нашему футболу принесет такое отношение?

- Я уже давно говорю: для чего мы приглашаем иностранцев? Для повышения их уровня или нашего? Уверен, что нам надо ужесточить лимит на легионеров.

- Каким вы его видите?

- Пять человек в поле. И в заявке вообще тоже пять. Бюджетные деньги не должны расходоваться только на иностранцев. Ведь мы понимаем, что на них уходит большая часть зарплатной ведомости. У них выше условия. Да, есть и казахстанцы с большими контрактами, но их отнюдь не большинство. Скажите, если у нас играют сплошь легионеры, то как будет прогрессировать сборная?

В России уже сократили лимит на легионеров до восьми. Нам не стыдно?! Должно быть стыдно. У нас схема "8+2". То есть, можно дозаявить 9-го и 10-го, если заплатить за каждого по 100 тысяч долларов. Если честно, мне уже надоело говорить на эту тему. Такое ощущение, что всем все равно.

Скажу за "Кайрат": мы четко видим контуры своей работы, четко знаем, куда идем. Академия уже начинает давать свои плоды, наши доморощенные воспитанники уже конкурируют со всеми на равных и играют в еврокубках. Каждый год у нас выпускается один возраст. И он конкурирует с футболистами "Кайрат-Жастар", а те, в свою очередь, конкурируют с основным составом. Так должно быть. И не только у нас. Мы запустили этот маховик, и очень довольны этим.

- Говоря о конкуренции, нельзя на задать один вопрос: позавчера одна из ваших детских команд обыграла сверстников из "Атырау" со счетом 33:0. Скажите, будут ли прогрессировать ваши воспитанники, если у них такие соперники?

- Вот это правильный вопрос! И мы задаемся им. Причем давно. Ведь дело не только в этой игре, мы вообще выигрываем во многих возрастах с большим преимуществом. Иногда даже, чтобы было нам сложнее, мы заявляем ребят на год младше. Но даже они выигрывают с большим преимуществом. В таких условиях дети теряют мотивацию. Не получают должный уровень сопротивления.

- В предыдущие годы "Кайрат"опирался на легионеров с именем - Тимощук, Аршавин, Исаэль, Гоу. Сейчас ситуация иная. Почему вы сместили вектор?

- Это не смещение вектора. Это планомерная работа. Айдын, вы же читаете все мои интервью, правильно? Я уже раньше говорил, что у нас есть четкая стратегия развития. Пять лет назад мы собирали любых казахстанцев, кто мало-мальски умеет играть в футбол. И им в помощь нужны были сильные легионеры. Сейчас мы уже опираемся на своих парней, способных конкурировать не только с другими казахстанцами, но и с легионерами. И необходимость в дорогих знаменитостях сама отпала. Да, есть проблемы, но это частности. Но вы поймите главное, это не хаотичные движения, мы следуем своей цели планомерно. Это поступательное движение вперед.

Взять ту же подготовку тренеров. Мы в прошлом году провели восемь модулей совместно с университетом в Лейпциге. Два из них прошли в Германии. Думаете это все просто так, для красоты? Нет, мы повышаем уровень наших тренеров, чтобы они повышали уровень воспитанников академии. Сами по себе, варясь в собственном соку, они не могут прогрессировать.

- Давайте теперь про другое. Будет ли у клуба новый стадион?

- Все очень просто. У нас была четкая договоренность, что и как будет. Мы за свои деньги пригласили компанию, которая проектировала арену "Краснодара". Это немецкая компания, сейчас они строят два больших стадиона в Катаре. Занимались реконструкцией Олимпийского стадиона в Берлине.

В общем, эта компания сделала для нас проект, мы его отдали городу. Дальше ситуация несколько осложняется. Дело в том, что вокруг стадиона много земли, приобретенной частными лицами в разные годы. Теперь город занимается тем, чтобы всю эту территорию, скажем так, очистить.

Далее, по нашему соглашению, как только все это будет улажено, мы возьмемся за запасное поле. Будем строить там арену на три-пять тысяч зрителей, с полем, с подогревом. Будут там все условия для проведения соревнований по легкой атлетике. После этого, надеюсь, город займется стадионом, так как мы свою часть обязанностей выполняем.

- Со стадионом прояснили. Давайте теперь про самое интересное - про Шпилевского. Скажите откровенно, были ли вы в шаге от того, чтобы уволить его, учитывая выступления команды в первом круге чемпионата?

- Нет. Согласен, что ему где-то не хватает опыта. Он очень молод. К тому же, пусть он и белорус, но ментальность у него все же европейская. Для него, например, стало открытием ситуация с инфраструктурой в Казахстане. Ведь он думал, что везде так, как в "Кайрате". А тут оказалось, что у большинства клубов искусственные поля. Для чего - непонятно, но это тема для другого разговора.

Да, мы не всегда довольны какими-то моментами. Где-то и он не всегда доволен какими-то вещами. Но он меняется, растет. К сожалению, получилось, что начало у него было не очень удачное. Но, несмотря на это, клуб ему полностью доверяет. Надеемся, что ситуация исправится.

- Финальное. Мы уже поняли, что у вас все в порядке в клубе, детский футбол развивается в городе, и школа "Кайрата" является локомотивом этого состава. Но не возникает ли у вас желания попробовать развивать футбол также на территории всей страны? Это я так намекаю на федерацию футбола.

- А я все ждал, когда же пойдут каверзные вопросы от Кожахмета (смеется). Слушайте, ну я же не могу взять, прийти и сказать "Отдайте мне федерацию футбола, буду футбол по всей стране поднимать".

- Ну а если вас выдвинет одна из региональных федераций?

- Если выдвинут, то тогда и будем разговаривать. Но сейчас с моей стороны неэтично говорить об этом. А зачем вы об этом спрашиваете? Это ведь каверзный вопрос.

- Так земля слухами полнится. Говорят, что вот-вот и вы придете руководить федерацией.

- Скажу так: у меня нет ни цели, ни задачи возглавить федерацию футбола. Моя работа - это ФК "Кайрат". И я смотрю в будущее. Сейчас, по сути, мы завершили первый этап своего плана по развитию клуба, академия заработала. Но впереди у нас еще более масштабные планы.

Источник: Vesti.kz

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