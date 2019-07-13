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Новое оружие способно "убить" любой смартфон

Разработал его американец.

Фото : pixabay.com13 июля 2019, 00:44

Американский разработчик Дэвид Файфилд создал самую мощную в истории "файловую бомбу", способную выключить или заставить зависнуть любой смартфон, планшет или ноутбук. Об этом сообщает Лайф.

"Файловые бомбы" представляют собой архивные данные, которые при распаковке заполняют все свободное на носителе место. Тем самым ресурсов системы перестает хватать для обработки процесса.

Изобретение Файфилда весит всего 46 мегабайт, но может вырастать до 4,5 петабайта. Кроме основной "бомбы" разработчик продемонстрировал два варианта попроще. Первый с 42 килобайт распаковывается до 5,5 гигабайта, а второй с 10 мегабайт — до 281 терабайта.

Файфилд призывает общественность обратить внимание на опасность "файловых бомб", ведь антивирусные программы не способны их распознать.


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