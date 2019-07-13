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Казахстанский супертяж Дычко одержал очередную победу нокаутом

Все свои бои он выигрывает досрочно.

Фото : The Heavyweight Factory13 июля 2019, 07:48

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко одержал досрочную победу над американцем Нэйтом Хэвеном, передает Vesti.kz.

Их бой стал частью андеркарта вечера бокса на арене в Голливуде (штат Флорида, США) и был рассчитан на десять раундов, но закончился во втором, когда Дычко нокаутировал соперника.

Отметим, что для казахстанца это был девятый бой в профи - все свои поединки он завершил досрочно.


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