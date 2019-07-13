Казахстанский супертяж Дычко одержал очередную победу нокаутом

Все свои бои он выигрывает досрочно.

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко одержал досрочную победу над американцем Нэйтом Хэвеном, передает Vesti.kz.

Их бой стал частью андеркарта вечера бокса на арене в Голливуде (штат Флорида, США) и был рассчитан на десять раундов, но закончился во втором, когда Дычко нокаутировал соперника.

Отметим, что для казахстанца это был девятый бой в профи - все свои поединки он завершил досрочно.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!