Казахстанский супертяж Дычко одержал очередную победу нокаутом
Все свои бои он выигрывает досрочно.
Фото : The Heavyweight Factory13 июля 2019, 07:48
Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко одержал досрочную победу над американцем Нэйтом Хэвеном, передает Vesti.kz.
Их бой стал частью андеркарта вечера бокса на арене в Голливуде (штат Флорида, США) и был рассчитан на десять раундов, но закончился во втором, когда Дычко нокаутировал соперника.
Отметим, что для казахстанца это был девятый бой в профи - все свои поединки он завершил досрочно.
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