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"Эффект Меган Маркл" принес королевской семье миллионы фунтов

Был побит рекорд по количеству туристов, посещающих дворцы.

Фото : politeka.net13 июля 2019, 08:17

Герцогиня Сассекская Меган Маркл принесла королевской семье миллионы фунтов стерлингов, сообщает Lenta.ru.

За последний год выручка с продаж сувениров с символикой британской монархии увеличилась на 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,4 миллиона долларов). Так, продажа подарочной продукции принесла королевской семье 21,7 миллиона фунтов стерлингов (27 миллионов долларов) за последние 12 месяцев.

Кроме того, был побит рекорд по количеству туристов, посещающих дворцы. За год их число увеличилось с 2,96 миллиона до 3,3 миллиона человек.

По словам директора Коллекционного королевского фонда Тима Нокс, интерес к королевской семье возрос после женитьбы принца Гарри на Меган Маркл и рождения их первенца Арчи, а также благодаря рождению принца Луи, свадьбе принцессы Евгении и 70-летнему юбилею принца Чарльза.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской. Спустя год на свет появился первый ребенок пары.


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