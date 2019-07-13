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Маленькая девочка утонула в арыке в Туркестанской области

Она осталась без присмотра взрослых.

Фото : kapika.ru13 июля 2019, 11:42

Девочка 2016 года рождения упала в поливной арык и утонула, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Трагедия произошла 12 июля около 22:30 в селе Кызыласкер Келесского района Туркестанской области.

Девочка осталась без присмотра взрослых близ частного жилого дома.

В КЧС призвали родителей не оставлять детей одних, контролировать их поведение на водоемах, дорогах и дома, а также обучать их правилам безопасного поведения.


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