Маленькая девочка утонула в арыке в Туркестанской области
Она осталась без присмотра взрослых.
Фото : kapika.ru13 июля 2019, 11:42
Девочка 2016 года рождения упала в поливной арык и утонула, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Трагедия произошла 12 июля около 22:30 в селе Кызыласкер Келесского района Туркестанской области.
Девочка осталась без присмотра взрослых близ частного жилого дома.
В КЧС призвали родителей не оставлять детей одних, контролировать их поведение на водоемах, дорогах и дома, а также обучать их правилам безопасного поведения.
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