Маленькая девочка утонула в арыке в Туркестанской области

Она осталась без присмотра взрослых.

Девочка 2016 года рождения упала в поливной арык и утонула, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Трагедия произошла 12 июля около 22:30 в селе Кызыласкер Келесского района Туркестанской области.

Девочка осталась без присмотра взрослых близ частного жилого дома.

В КЧС призвали родителей не оставлять детей одних, контролировать их поведение на водоемах, дорогах и дома, а также обучать их правилам безопасного поведения.

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