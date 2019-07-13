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Фейковые аккаунты Сагинтаева появились в соцсетях

Любая информация, размещенная на них, не является официальной позицией акима города Алматы.

Фото : Pixabay13 июля 2019, 13:24

В социальных сетях продолжают появляться фейковые аккаунты акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, сообщает Zakon.kz.

В акимате проинформировали, что любая информация, размещенная на них, не является официальной позицией градоначальника.

- СМИ и пользователей социальных сетей просим использовать информацию, размещаемую только на официальных аккаунтах Бакытжана Сагинтаева в Twitter, Facebook и Instagram, - сообщили в акимате.

В настоящее время служба по связям с общественностью работает над получением официальной верификации аккаунтов акима Алматы.


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