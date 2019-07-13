Фейковые аккаунты Сагинтаева появились в соцсетях
Любая информация, размещенная на них, не является официальной позицией акима города Алматы.
Фото : Pixabay13 июля 2019, 13:24
В социальных сетях продолжают появляться фейковые аккаунты акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, сообщает Zakon.kz.
В акимате проинформировали, что любая информация, размещенная на них, не является официальной позицией градоначальника.
- СМИ и пользователей социальных сетей просим использовать информацию, размещаемую только на официальных аккаунтах Бакытжана Сагинтаева в Twitter, Facebook и Instagram, - сообщили в акимате.
В настоящее время служба по связям с общественностью работает над получением официальной верификации аккаунтов акима Алматы.
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