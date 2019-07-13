Более 3000 домов в Арыси охватили восстановительными работами

Восстановление домов ведется нормальными темпами, однако некоторым секторам необходимо ускорить работу.

13 июля 2019 года в Арыси восстановили 804 дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Сейчас работы ведутся на 3512 объектах ИЖС и МЖД (3232 объекта днем ранее), где трудятся 5346 строителей и задействовано 231 единица спецтехники. Таким образом, за сутки строители охватили еще 280 домов, требующих восстановления.

Также 1610 строителей восстанавливают 62 социальных объекта (53 объектов образования, шесть – здравоохранения и три спортивных объекта).

По словам первого вице-министра МИИР РК Каирбека Ускенбаева, мониторинг домов и контроль за ходом строительства проводится ежедневно. Восстановление домов ведется нормальными темпами, однако некоторым секторам необходимо ускорить работу.

По поручению Елбасы и Главы государства, все поврежденные и разрушенные объекты должны быть сданы до 1 августа 2019 года.

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