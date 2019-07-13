Огромный столб дыма заметили в Алматинской области
Горел сухостой.
Фото : очевидцев13 июля 2019, 14:43
В районе Первомайской промзоны Алматинской области горел сухостой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.
Фото и видео пожара в редакцию отправили очевидцы. На кадрах виден столб густого черного дыма.
В ДЧС Алматинской области сообщили, что огонь почти потушен. Кроме травы огонь также охватил мусор и автомобильные покрышки. Информации о пострадавших не поступало.
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